Jim Bakkum: „social media voor mij echt een verslaving”

De dertigjarige Bakkum: „Kijk eens wat je allemaal moet verwerken zodra je Instagram opent: in een minuut tijd kijk je in tientallen levens. Dan zit ik voor de twintigste keer per dag naar dat heerlijke kind van André Hazes te kijken, maar het is wel een jongetje dat ik niet eens ken. Al die indrukken op social media zijn best veel voor mij.”

Met hoofdrollen in musicals en films, een nieuw soulalbum in de pijplijn en een reeks peuterboekjes neemt hij aardig wat hooi op zijn vork. „Soms wordt alles wat bij al mijn werk komt kijken me te veel. Ik vraag heel veel van mijzelf. Dat wil ik ook, daar word ik gelukkig van en dat wil ik ook niet veranderen. Maar dat levert dan als mijn zoon ’s ochtends niet meewerkt als ik zijn schoenen aandoe, - dat is momenteel mijn grootste irritatie - wat gesnauw op. Gelukkig ziet Bettina het meteen als het me wat te veel wordt. Schrijf eerst even rustig op wat je allemaal nog moet doen, zegt ze dan.”

In het interview vertelt hij onder meer dat hij na elf jaar nog steeds ’zwaar verliefd’ is op actrice Bettina Holwerda en dat zijn voormalig account beslissingen heeft gemaakt die bepaald niet in zijn voordeel hebben uitgepakt.

