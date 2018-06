Boottest: Zonnig karakter

Veel Britse Equity fondsen zijn een ramp voor de jachtbouw. Ze moeten elke vijf jaar een deel van hun fondsen verkopen en zijn dus uit op snel rendement. En hoe krijg je snel rendement? Precies, door ‘onzichtbaar’ in te boeten op de kwaliteit. Na vijftig jaar successen resulteerde het rendementsdenken in een vertrek van de kwaliteitsmensen naar andere werven. Inmiddels zijn deze weer terug, want de nieuwe eigenaren brengen de kwaliteit van het befaamde Britse sportbotenmerk weer op peil. In het eerste jaar werden er direct 68 boten verkocht. In Nederland werd Jonkers Yachts in Port Zélande als dealer aangesteld. Momenteel werkt de werf aan een gamma met boten tot een lengte van 88 voet.

Alle Fairlines zijn semi custom built, dus klanten kunnen vrijwel alles in het interieur naar eigen wens inrichten. De styling van de Targa 48 GT is van de hand van Alberto Mancini. Het Nederlandse Vripack tekende voor de engineering. Mede dankzij sleeptankproeven hebben Fairlines ‘soft riding hulls’, een speciale rompvorm. Het gekromde onderwaterschip laat de boot als een banaan in de golven inveren, in plaats van er op te klappen.

Opvallend aan de moderne Targa 48 Gran Turismo is het mooie lijnenspel met de opvallende raampartij. Achterop is een groot zwemplateau dat je optioneel hydraulisch kunt laten zakken, bijvoorbeeld ook om een daar geplaatste tender in het water te laten. Deze Targa heeft een diepe bak voor de fenders, een buitenkeuken en een comfortabele rondzit. In de motorkamer is alles netjes, maar compact ingebouwd. Je vindt er de nieuwste Volvo Penta IPS 700 aandrijvingen met twee D-8 550pk dieselmotoren. De voordelen: ze zijn zuinig, stil en met de joystick zelfs door beginners te manoeuvreren. De gangboorden zijn vrij smal, want daarmee win je binnenruimte. Doordat de zeereling naar buiten loopt, is het voordek toch goed te bereiken. Daar is een diepe ankerkluis met elektrische lier en rvs-ankerketting.

Het interieur is licht, modern en fantastisch afgewerkt met eiken en walnoothout. Er is een bijna oneindige keuze uit materialen. In de testboot lag een houten vloer, maar je kunt ook kiezen voor een zijdezacht tapijt van bamboevezels. De wand- en plafondpanelen kunnen met leer worden bekleed en ook voor kussens, beddenspreien, aanrechtbladen, natuursteen in toiletten en douches, jaloezieën en fauteuils zijn er keuzes. Ook kun je kiezen voor een twee- of driehuttenversie.

De brede stuurstand is ergonomisch prima vormgegeven met fijne leren stoelen. Het stuur achter het grote overzichtelijke dashboard is verstelbaar en je kunt zowel staand als zittend goed sturen. De grote ramen bieden bijna 360 graden zicht. Mooi is dat het enorme schuifdak het zonnige karakter van de boot benadrukt. Aan bakboord is een L-vormig zitje. Onderdeks is een moderne kombuis en achterin de comfortabele eigenaarshut over hele breedte met eigen natte ruimte. Voorin de gastenhut met twee losse bedden, die ook in V-vorm kunnen worden gezet. De compacte derde hut met stapelbed maakt eveneens gebruik van de tweede natte ruimte. Er is enorm veel kastruimte. Alle kasten hebben mooie scharnieren en zijn prima afgewerkt.

Fijn is dat je de boot met de IPS-joystick op de centimeter kunt afmeren. Toch heeft IPS ook een nadeel, namelijk dat je geen korte snelle bochten kunt draaien. Maar de Targa vaart droog en de romp voelt in golven en soepele bochten heerlijk degelijk aan. De boot accelereert geweldig dankzij het grote koppel van de twee zescilinder, 7,7 liter diesels en de topsnelheid van 34 knopen wordt in een oogwenk behaald. De Fairline Targa 48 GT biedt een mooie mix van Engelse doordachtheid en Italiaanse elegantie. De boot is verkrijgbaar vanaf €710.775 (afh. koers Britse pond) vaart degelijk en snel, maar is gemakkelijk te bedienen.

Cijfer 8,1

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie *****

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ***

Technische Specificaties

Lengte: 14,80 m.

Breedte: 4,32 m.

Diepgang: 1,18 m.

Waterverplaatsing: 13.500 kg

Motorisering: 2 x 550pk diesel IPS 700

Prijs vanaf: €710.775

