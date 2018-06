Gadget-tester: powerbank & Solar Booster

Smartphones, tablets, laptops en draagbare spelcomputers hebben één ding met elkaar gemeen: zonder stroom kunnen ze niet!

Batterijen worden wel steeds beter en houden het langer vol, maar een een veelvuldige of reizende gebruiker kan toch snel in de problemen komen als er niet op tijd een stopcontact of usb-poort met 12V wordt gevonden. Kijk de komende vakantie maar eens goed om je heen op het vliegveld: er zullen weinig stopcontacten vrij zijn.

Sinds een maand of twee maak ik me daar niet meer druk om met de Xtorm XB203 Power Bank Infinity 27.000 op zak. Op mijn – vaak korte– tripjes gingen mijn mobiele apparaten regelmatig richting gevarenzone, maar dat is verleden tijd. De powerbank heeft een batterij van 26.800mAh. Daarmee kun je je smartphone tot wel dertien keer volledig opladen of anderhalve keer je laptop. Daarnaast kunnen er vier apparaten tegelijk worden opgeladen.

Twee uur vertraging op Barcelona? Geen probleem. Powerbank aankoppelen en gewoon doorwerken, terwijl medereizigers de gekste capriolen moeten uithalen om ergens ’prik’ te vinden. In het begin had ik nog wat moeite met het gewicht, maar dat valt volledig weg tegen de degelijkheid, vormgeving en handige magnetische kabels van de powerbank.

Het Houtense bedrijf Xtorm levert inmiddels tien jaar mobiele laadoplossingen. „Alle ontwikkeling vind plaats in Nederland. We produceren in China en doen het met name goed in Europa. In veel landen zijn we marktleider en zijn zeker in de gespecialiseerde outdoorwinkels te vinden”, aldus Tim Loos van Xtorm.

Maar wat nu als er helemaal geen stopcontact is te vinden? Ook daar heeft Xtorm een oplossing voor met hun nieuwste Solar Boosters. De geteste AP205 (14W) laadt zonder problemen snel twee apparaten tegelijk en het lcd- display toont de output in ampère. De zonnepanelen zijn licht en solide en makkelijk op te hangen aan rugzak, tent of fiets.

Eenmaal geprobeerd werkt een zonnepaneel best verslavend. De afgelopen weken heb ik de AP205 al een paar keer opgehangen in de tuin om stroom te ’oogsten’ en dat terwijl ik (nog) niet echt een groen type ben.

Ik denk dat onze zuiderburen een mening over mijn ’zuinige’ Hollandse gedrag zullen hebben...