Perfecte saté van de bron

De rijgstokjes eerst in het water leggen, dan vliegen ze niet meteen in brand.

„Indisch barbecueën, dáár moet je eens wat aan doen”, riep Han Go. „Alleen in jouw tuin en als je bijzondere recepten hebt”, riep ik terug. De moeder aller BBQ’s komt natuurlijk niet uit de VS, maar gewoon uit Indonesië. Recepten voor saté van de bron.