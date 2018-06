Oproep: kamperen de ideale manier van vakantie vieren?

Kamperen is al jaren populair onder Nederlanders. Volgens de laatste cijfers telt ons land zo’n 3,5 miljoen actieve kampeerders. Met de zomervakantie in het vooruitzicht maken landgenoten zich op voor een welverdiende vakantie. ‘Back to basic’ in de natuur, in een (sta)caravan of camping op een grote (familie)camping met zwembad of juist heel luxe, oftewel glamping.

Wij zijn benieuwd of kamperen voor jou de ideale kampeervakantie is. Waarom dan? En hoe en waar kampeer jij het liefst? Misschien is kamperen juist niet voor jou weggelegd. Ook dan horen we graag van je.

Mail je reactie naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.