Raar poep- en plasgedrag

Honden markeren hun territorium met plasjes, poep en met het zweet van tussen hun voetzooltjes (het ’vegen’ met de pootjes). Reuen doen dit in de regel meer dan teefjes, bij voorkeur op de hoeken van straten en tegen bomen aan. Als markeren met urine moeizaam gaat, op onlogische plaatsen gebeurt of pijnlijk lijkt, is er mogelijk een urinewegprobleem. Dat kan door een prostaat- of blaasprobleem komen. Het is verstandig uw hond en de urine te laten onderzoeken. Veel honden lopen eerst een of meerdere rondjes voordat ze de juiste positie hebben gevonden om te poepen, ook dit is normaal. Als er lang wordt geperst en er niets uitkomt, dan kan sprake zijn van een dikke darmontsteking, een vergrote prostaat of ontsteking van de anaalklieren. In dat geval is het verstandig om uw hond naar uw dierenarts te brengen.

