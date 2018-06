Hakkepeter op toast

Men deed namelijk een klein beetje melkzuur bij de vulling, dan werden de worsten in een speciale ruimte ophangen, veel lucht, zodat de worst alle tijd en ruimte had te fermenteren. Daarna licht roken en dan op toastjes smeren en met schijfjes komkommer serveren. Dat was het ideale picknickbeleg.

Zelf doen? Natuurlijk. Het is de laatste dag van Dag van de Slager, dus ga nog even kijken en dan vraag je gewoon of hij de hamlappen en het buikspek even door de gehaktmolen wil halen. De fijne plaat. Goed koud mee naar huis nemen en daar meng je er zout, peper, foelie, marjoraan en lavawortel door. Wil je dat typische rooksmaakje dan koop wat gerookt zout. Ik geloof dat dat uit Wales komt. Uitjes en bieslook er overheen. Toast maken van zuurdesembrood en mee naar de picknick. Erbij een grote Paulaner hefe-weissbier, dunkel! Leuk, ik vond het recept weer in de Vleesbijbel van Gertjan Kiers. Proost, op het mooie leven!

Nodig voor wel twee broden:

•150 gr hamlappen

•350 gr buikspek

•10 gr zout

•1 ½ gr peper

•½ gr gemalen foelie

•½ gr gemalen majoraan

•½ gr gemalen lavawortel

•1 uitje gesnipperd

•½ bosje bieslook, fijn gehakt