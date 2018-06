Geluksvogel met schuldgevoel

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Andreas Terlaak

Op zijn dertigste kan hij al zeggen dat hij vijftien jaar in het vak zit. Gelukkig vindt Jim Bakkum dat zelf ook nog steeds vrij absurd. Een gesprek met een man die de ene musical na de andere film aan elkaar rijgt en tussendoor zijn hand niet omdraait voor een reeks peuterboekjes. Dan staat voor het najaar nog een nieuw soulalbum in de planning. „Dat het drama in mijn leven nog moet komen, is wel een beangstigende gedachte.”