Succesnummer

Peter Jacops is een Belgische maritiem surveyor die woont en werkt in Thailand, het Aziatische zeilmekka. Maar zelfs daar was geen vereniging voor gehandicapte zeilers. Omdat hij vindt dat aangepast zeilen geen ondergeschoven kindje mag zijn, besloot hij zijn zeilvereniging in te schakelen. „Een paar mensen op de club stortte wat geld om aangepaste boten te kopen. Maar de prijzen van de bestaande modellen waren schrikbarend hoog. Voor vijf stuks, een beetje het minimum voor een vereniging, is minstens 100.000 dollar nodig. Dan snap je wel dat er te weinig landen zijn die aan het paralympisch zeilen kunnen meedoen.”

De Belg benaderde bekende jachtontwerpers en plaatste een oproep op Facebook: wie kan en wil een betaalbaar bootje voor aangepast zeilen ontwerpen? Binnen vijf minuten reageerde Alex Simonis, de wereldberoemde jachtontwerper van ontwerpbureau Simonis/Voogd. Hij zei: „Het is tijd om iets terug te doen voor de maatschappij.”

Bierviltje

De Zuid-Afrikaan Russell Vollmer werd betrokken bij hun project, een paralympische ervaringsdeskundige die al veertig jaar aangepast zeilt. „Zijn input was heel belangrijk. Bij de Royal Cape Town Yacht Club is letterlijk op de achterkant van een bierviltje het eerste ontwerpschetsje gemaakt voor een sexy zeilbootje, de SV14 dat doe-het-zelvers van watervast multiplex kunnen bouwen. Over de hele wereld begonnen vrijwilligers een SV14 te bouwen, ook bij ons in Thailand. Maar door de slechte kwaliteit multiplex zou het nooit lukken om genoeg goede boten op het water te krijgen. Dus zijn we naar een polyester versie gaan kijken.”

In die tijd gingen Simonis en zijn collega Maarten Voogd naar Sjanghai waar de door hen ontworpen FarEast-boten worden gemaakt. Het bevlogen duo vertelde werfeigenaresse Demolar Du over een polyester SV14. Jacops: „De FarEastwerf van mevrouw Du is de grootste Optimistenproducent ter wereld. Zij was ook op een punt in haar leven om wat terug te doen. Du zegde toe de aluminium mallen voor de SV14 te maken. De Chinese fabriek zet veel robots in waardoor de bouw van een SV14 nog maar 27 manuren kost. Mevrouw Du bood ook aan om de eerste duizend complete boten te bouwen voor 3000 dollar, af fabriek, ver onder de kostprijs. In totaal doneert FarEast bijna een miljoen dollar aan het project. Zoveel heeft een partij in de watersport aan een goed doel besteed.”

Ook in ons land steken vrijwilligers de handen uit de mouwen. De Nederlandse Vrijheidzeiler Jelmer Wijma raakte via Jacops betrokken bij dit project. „SV14 is nu een wereldwijde community, overal worden boten gebouwd. Op het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam bouwen drie studenten een boot voor Sailability. Bas van der Heide, de bekende vormgever van tal van Volvo Ocean Racecampagnes, ontwierp een nieuwe SV14-stijl. Het leuke is dat iedereen die erbij betrokken is, elkaar inspireert. Vorig jaar werd de eerste SV14 in het Volvo Ocean Race Village in Kaapstad geshowd en tijdens de finish in Scheveningen krijgen we weer veel aandacht. Daar word je toch blij van?”

Mallen

De eerste houten zelfbouwboten varen al en de polyester SV14’s uit China komen waarschijnlijk dit jaar nog uit de mallen. Mooi is dat ze tegen elkaar kunnen zeilen. Jacops: „World Sailing bepaalt met welke boten op de Spelen wordt gezeild en wil snel de eerste SV14 uittesten. Als het meezit, hebben we snel een groot internationaal wedstrijdveld. We hopen dat bedrijven in Europa een SV14 voor elders in de wereld gaan sponsoren. Als je in een ander land een nieuwe vestiging opent, kun je daar mooi een boot sponsoren. Er is al een bedrijf in Duitsland dat een boot in Congo financiert. Het blijft onze bedoeling dat meer landen paralympisch gaan zeilen zodat ook zeilers in Cambodja, Myanmar of Angola kunnen meedoen. De eerst haalbare Paralympische Spelen zijn die van Parijs in 2024.”

Deze maand heeft Jacops de eerste rakken met een SV14 gezeild. „Echt spectaculair zeilen. We gingen als een trein en het ziet er geweldig uit. Een droom komt uit.”

dig