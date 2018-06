Zo creëer je een lekker fris bed!

1. U kunt het aantal huismijten tot een redelijk aantal beperken door het dekbed minstens een uur opengeslagen te laten liggen en het raam open te zetten.

2. Vlekken in het matras zijn te behandelen met een sopje van een dopje wolwasmiddel in een liter warm water. Dep de vlek van buiten naar binnen totdat hij niet meer zichtbaar is. Druk met kracht een handdoek op de natte plek om hem te laten drogen; gebruik de haarföhn voor de laatste restjes vocht.

3. Hang regelmatig het dekbed buiten te luchten. Let op: donzen dekbedden mogen niet in de volle zon of vochtige lucht worden gehangen.

4. Logeerbedden kunnen, vooral als ze niet vaak worden gebruikt, een beetje muf worden. U houdt het bed lekker fris door een paar geparfumeerde droogtrommeldoekjes tussen de lakens te leggen.

5. Bewaart u extra dekens, kussens en dekbedden in een dekenkist, prop er dan niet te veel bij elkaar en zorg dat ze schoon en droog zijn voordat ze de kist in gaan. Motten zijn namelijk gek op vet en vlekken.