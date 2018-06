Wat koop je voor… € 5.000

Occasionselectie

BMW 5-serie (1995-2003)

De 5 Serie rijdt sportief, maar toch comfortabel. Bovendien beschikt de wagen over een ruim en verzorgd interieur. Je hoeft niet per se de dikste krachtbron te kopen, want de eenvoudigste zescilinder loopt al prachtig. Er staan er genoeg op gaspedaal.nl. De stationwagen is geliefder dan de sedan. Wij tippen de donkerblauwe 520iA Touring (2002, 278.000 km) bij een Vakgarage in Nederhorst den Berg voor € 4.950.

Lexus GS (1997-2005)

Een Lexus is altijd een bewuste keuze. Onbekend maakt onbemind, al weet de Lexus-rijder wel beter. Daarbij is de GS ook nog eens een mooi ingetogen gelijnde auto. De zescilinder-in-lijn loopt zijdezacht, qua uitrusting kun je niks bedenken dat er niet op zit en alles werkt feilloos tot in lengte van jaren. Neem de donkergroene GS300 Executive (2003, 207.000 km) bij een autobedrijf in Heerhugowaard, voor slechts € 4.450.

Mercedes E-klasse (2002-2009)

Een Mercedes behoeft geen introductie. Wie weleens achterin een taxi heeft gezeten, weet hoe heerlijk zo’n E-klasse rijdt. Dat ‘zoefgevoel’ werkt verslavend. Daarbij is dit model nog steeds een prachtige auto om te zien. Het interieur is bijzonder ruim. Binnen ons budget kiezen we de donkerblauwe E240 Avantgarde (2002, 214.000 km), voor € 4.200 bij een autobedrijf in Weesp.

Oordeel van de Wegenwacht

BMW 5-serie

Een zwak punt van deze generatie benzinemotoren is de kunststof waterpomp. Bij stilstand kan het asje losdraaien. Gevolg: een oververhitte motor. Door inwendige lekkage kan olie en/of koelvloeistof in de computer van de motor komen en kortsluiting veroorzaken. Ook niet fijn: regenwater in de rembekrachtiging! De Wegenwacht kan de boel droogmaken.

Lexus GS

De Wegenwacht kan bij deze Lexus niet één euvel noemen dat weleens vaker voorkomt. Toch is een waarschuwing op zijn plaats. Juist omdat er zo weinig vraag naar onderdelen is, zijn deze schreeuwend duur. Dat geldt ook voor reguliere slijtagedelen zoals een uitlaat of remblokken.

Mercedes E-klasse

De exemplaren uit de eerste bouwjaren kunnen diverse vervelende (en kostbare!) problemen vertonen. ABS-pompen gaan geregeld stuk, de luchtvering is erg kwetsbaar en er kunnen vreemde elektronische storingen voorkomen. Koop je een model van na de facelift uit 2006, dan zijn veel van dergelijke problemen verholpen.

Ons advies

In alle gevallen rijden dit soort auto’s duurder dan een middenklasser, ook al is de afschrijving al grotendeels gedaan. De beste koop? Dat is de Lexus.