Recept van de dag: groente in plakken

Nodig voor vier personen:

•50 gr jonge wortels, in stukjes

•50 gr koolrabiblokjes

•100 gr broccoliroosjes

•250 gr yoghurt

•250 gr kwark

•3 eetl bieslook, fijn gesneden

•3 eetl peterselie, fijn gesneden

•5 blaadjes gelatine

•zout, peper en groene tabasco

Bereiding:

Je begint eerst met de jonge wortels, broccoliroosjes en koolrabi in blokjes even te koken in zout water. Ze moeten nog lekker knapperig zijn, maar wel net gaar. Afgieten en droogschudden. Beetje zwarte peper erover. Of/en wat druppels groene tabasco.

Dan week je de gelatine, uitknijpen en in een klein beetje heet water laten smelten. Meng de yoghurt door de kwark en de gelatine daar weer door. Nu neem je een mooie rechthoekige vorm.

Leg de groente er in, giet de yoghurt erover. Nog peterselie erdoor en bieslook. De ijskast in, drie uur, en dan in plakken serveren met een salade van waterkers en augurken.

Heerlijk met die warme dagen. Erbij een Weihenstephan Hefe-weissbier.