Vorstelijk tussen jetset

Als je drie Ferrari’s, een Bentley en twee glimmende Rolls-Royces voor de deur van Hotel Fairmont in Monte Carlo ziet staan, weet je meteen: hier verblijft de jetset. De ontvangst door de receptioniste bevestigt dat. Zelden ben ik zo vorstelijk welkom geheten.

Het immense hotel ligt precies boven de beroemde tunnel waar eens per jaar de Formule 1 doorheen raast. Eigenlijk vormt de befaamde Louis II-tunnel de kelder van het immense gebouw. Vanaf het hoteldak met ontbijtrestaurant Horizon kun je tijdens de Grand Prix de raceauto’s uit de tunnel zien schieten.

Voor 300 euro was een ruime kamer met twee queensize bedden gereserveerd. Bij het inchecken kwam de vraag: „Wilt u uitzicht op de tuin of op de baai?”, direct gevolgd door de toevoeging dat zeezicht per nacht €100 extra kost. Gelukkig is het achteruitzicht op het casino eveneens de moeite waard.

Net als veel andere gebouwen in het vorstendom is het hotel enigszins gedateerd. Met 602 kamers heeft de zoektocht naar mijn onderkomen veel weg van een wandeling door een immense flatwijk. De kamer is geweldig en heeft een heerlijk balkon.

In Monaco verwacht je marmer in de badkamer en dat is er dan ook. De bedden zijn groot, lekker stevig en toch zacht. Qua interieur doet de combinatie van gebloemde groene gordijnen, geblokt groen tapijt en lichtgroen behang pijn aan mijn ogen, al kan ik niet ontkennen dat ik me er onmiddellijk thuis voel.

Twee dienbladen vol lekkernijen en gadgets staren me aan. Ik heb geen trek in chocola, snoepjes of nootjes, noch heb ik een powerbank voor mijn telefoon, badslippers of condooms nodig. Deze moderne minibar komt dicht bij een supermarkt!

Natuurlijk heeft het hotel ook een zwembad, fitnessruimte, het Sun Casino en allerlei luxe winkeltjes. Het ontbijt biedt zoete broodjes of witte bonen, rijst en fruit en alles daartussenin. De bediening is vriendelijk en niet opdringerig. Wellicht toevallig lopen er alleen aantrekkelijke serveersters rond. Reden om eens terug te komen en dit feitje te checken.

In het kort

Interieur

Klassiek, stijlvol, veel marmer,

Ligging

Schitterend, pal achter het casino.

Service

Een geoliede machine van professionals. Zelfs de schoonmakers groeten uitbundig.

Praktisch

Kamerprijs vanaf €300. Tijdens de Formule 1 zijn de prijzen torenhoog, maar al ver van tevoren uitverkocht. fairmont.com