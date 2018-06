’Idiote reis naar Peru’

Stad Lissabon ontdekken

’We houden allebei erg van reizen en vinden dat je zoveel mogelijk moet ontdekken. In Lissabon zijn we nog nooit geweest. We doen het deze keer luxe; we hebben een mooi hotel in het oude centrum geboekt. Het openbaar vervoer schijnt er heel goed te zijn.

We willen in elk geval graag de Toren van Belém zien. Maar ook een ritje maken met tram 28, een begrip daar. Die tram brengt je door alle historische wijken van Lissabon. We gaan zeker met een veerboot over de Taag om de stad ook van een andere kant te bekijken.

Als we niet al te moe zijn, willen we nog met de trein naar Sintra, een toeristische trekpleister net buiten de stad. Om mooie kastelen en paleizen te bezichtigen, heel sprookjesachtig schijnt het te zijn.

We zijn vaker met elkaar op reis geweest. We leerden elkaar ooit in het buitenland op vakantie kennen. We maakten allebei een cruise naar Noorwegen en het klikte. We wonen in Nederland helemaal niet bij elkaar in de buurt, dus we zien elkaar niet veel. Maar het contact is gebleven. Intussen zijn we ook samen naar Berlijn geweest.

Grappig genoeg waren we vorig jaar, zonder dat we het van elkaar wisten, allebei in Kroatië! Daar kwamen we pas later achter.”

Wie: Corrie Willems (72) en Anny van de Velden (71)

Naar: Lissabon, Portugal

Accommodatie: hotel

Tijd: 5 dagen

Reden: stedentrip

Naar Peru voor goede doel

’Ik kom net terug uit Peru waar ik samen met een collega een tocht heb gemaakt om geld in te zamelen voor het goede doel Cool Earth dat het regenwoud beschermt. We zijn op kleine motorfietsjes, Monkey Bikes, door het land gereden. We zijn in de Andes begonnen en toen afgedaald in de Amazone. In totaal hebben we zo’n 600 kilometer afgelegd. De ludieke fietsjes zijn heel oncomfortabel, dus dat was best pittig.

We hadden ons aangemeld via The Adventurists die zulke acties organiseert. Deze idiote reis leek ons heel tof. Aan deze tocht deed 38 man mee en wij waren de enige Nederlanders. We hebben als Team Dutch Courage allebei onze eindejaarsbonus gedoneerd en geld opgehaald onder familie, vrienden en kennissen: in totaal circa 3300 euro.

De rit duurde zeven dagen, daarna hadden we een week vrij genomen om te reizen. We zijn onder meer naar Machu Picchu en naar Cuzco gegaan. De laatste is een leuk hippiestadje. We hebben nog een normale motor gehuurd, want we hadden een helm en een volledig leren pak mee. Misschien niet nodig qua weer, maar veiligheid gaat voor alles.

Het Andesgebergte is prachtig en de Amazone is zo immens en ontzettend groen. Nog nooit zoiets gezien!”

Wie: Hessel Kramer (26), Alkmaar

Terug uit: Peru

Accommodatie: hotels/motels etc.

Tijd: 2 weken

Reden: geld inzamelen voor goed doel