Verkleedpartij voor volwassenen

Wanneer Kasteel de Haar in Haarzuilens haar poorten opent, druppelt het publiek naar binnen. Een bont gezelschap is weer afgekomen op fantasy-evenement Elfia dat twee keer per jaar wordt gehouden. In september vindt de volgende editie in Arcen plaats.

Terwijl de Hulk, feeën, draken en andere gevleugelde gevaartes naar binnen lopen, kunnen we een glimlach niet onderdrukken. Zeker wanneer we Spongebob hand in hand met een Pokémon in de rondte zien huppelen. Bewondering maakt zich van ons meester. De meeste, veelal zelfgemaakte kostuums zijn absolute kunstwerken en een feest om naar te kijken.

Deze mensen durven te zijn wie ze willen zijn. Zij hebben hun fantasie weten te behouden en verloochenen zichzelf niet. We ontmoeten zogenoemde cosplayers die met gekostumeerde rollenspellen een bepaald personage uitbeelden, stoere steampunkers die zich door technologie en sciencefiction laten inspireren en life action role-players oftewel larpers die een middeleeuws slagveld nabootsen of die als zelfverzonnen wezens in een spel acteren.

Stoerdere versie

De 22-jarige Nick Hegger uit Boxmeer is in zijn element. „Zó tof om iemand te zijn tegen wie je opkijkt of je te transformeren tot een stoerdere versie van jezelf. Vandaag ben ik Edward Kenway, mijn favoriete figuur uit het computerspel Assasin’s creed. Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze outfit heb gekocht en met allerlei extra’s heb opgeleukt. Het begin is er! Een volgend kostuum wil ik zelf fabriceren. Een hele uitdaging, want ik ben niet zo van het fröbelen.”

Kids blij maken

Daphne Boele (19) strooit met luchtkusjes en gaat op de foto met wie maar wil. Vandaag is zij Doornroosje in haar baljurk die volledig zelf is gemaakt en bovendien is geverfd. „Ik kruip graag in de huid van een ander, zo vergeet ik mijn problemen eventjes. In het cosplay-wereldje is iedereen hartstikke aardig, maar onderschat de prinsessen niet. De concurrentie is moordend en sommigen kunnen bitchy zijn, hoor! In de prinsessenwereld moet alles perfect zijn. Een goedkope, niet zelfgefabriceerde jurk is not done. Mijn doel is vooral de kindjes blij maken. Mijn hart smelt als ze me stralend aankijken.”

Een verademing

„Er loopt hier een kleine 20.000 man en misschien maar drie politieagenten rond. Dat zegt voldoende, lijkt me”, glundert ’John Gunny Blackwater’. Achter dit alter ego gaat de 56-jarige Jan de Vries uit het Friese Drachten schuil. „Niks spannends aan, haha! Toen ik zo’n vier jaar geleden steampunk ontdekte, ging er een wereld voor me open. Vanwege mijn technische achtergrond heeft het stoomtijdperk me altijd gefascineerd. Mijn outfits en attributen maak ik zelf en ik kruip steeds vaker in de huid van ’John Gunny Blackwater’. Een verademing om me tussen creatieve, vrije geesten te begeven.”

Present op elk feest

De 28-jarige Freya Verschoor uit Dordrecht flaneert over het terrein als Khaleesi, de drakenmoeder uit de fantasyserie Game of thrones. „Ik bewonder haar personage, haar uiterlijk en haar kleding.” Kostuums zijn voor Freya een feest, vooral het maken ervan. Ze slaat geen feest over en kan niet wachten op Halloween. Soms is haar driejarige dochter Ruby – in bijpassende outfits – haar partner in crime. „Mijn drakenkostuum heb ik in twee weken in elkaar gedraaid. Een race tegen de klok.”

Smaak te pakken

Corinne Schouten (31) uit Hoorn ziet er als Tinkelbel zoet uit, maar schijn bedriegt. „In het dagelijks leven ben ik werktuigbouwkundige. Op die verschillende kanten ben ik trots en als cosplayer heb ik de kans om deze te laten zien. Ik heb het wereldje net ontdekt en dit is mijn eerste zelfgemaakte kostuum. De reacties zijn overdonderend! Ik heb er zeker drie weken werk aan gehad; het rokje was het ingewikkeldst. Mijn creatieve brein blijft maar fladderen en ik weet nu al: mijn volgende project wordt minder braaf!”