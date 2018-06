Historisch huzarenstukje

Vlucht AF 193 van Tel Aviv naar Parijs werd op 27 jui 1976 gekaapt door Duitse en Palestijnse terroristen en naar Entebbe gedirigeerd. Met medeweten van de Oegandese dictator Idi Amin, die na geweigerde wapenleveranties nog een appeltje met Israël te schillen had. De passagiers werden gevangen gehouden in een leegstaande luchthaventerminal. De meeste niet-Israëlische passagiers werden na verloop van tijd vrijgelaten, maar ruim honderd gijzelaars maakten na zeven dagen vol doodsangst de bevrijding mee.

Nog datzelfde jaar werd er over deze gebeurtenissen een Amerikaanse tv-film gemaakt onder de titel Victory at Entebbe, waarbij Anthony Hopkins, Burt Lancaster, Elizabeth Taylor en Kirk Douglas deel uitmaakten van de sterrencast. Een jaar later volgden Raid on Entebbe en Operation Thunderbolt. Jose Padilha volgt nu in 7 Days in Entebbe de twee Duitse terroristen – gespeeld door Rosamund Pike en Daniel Brühl - in aanloop naar de kaping. Vervolgens blijft hij hen dicht op de huid zitten.

Intussen neemt de regisseur ons ook mee naar de beraadslagingen van de Israëlische regering, waar zich een tweestrijd afspeelt tussen de havik Shimon Peres (een met zijn prothetische make-up worstelende Eddie Marsan) en de wat gematigder Yithzak Rabin (Lior Ashkenazi).

Yonathan Netanyahu was uiteindelijk de enige Israëlische militair die omkwam bij de bevrijdingsactie. Padilha zet echter grote vraagtekens bij de heldenrol die de broer van de huidige Israëlische premier zou hebben gespeeld, wat politiek natuurlijk best gevoelig ligt. Intussen is de spanningsopbouw niet altijd evenwichtig en souperen discussies een groot deel van de tijd op in 7 Days in Entebbe. Als – min of meer - historische reconstructie blijft de film echter wel boeien.