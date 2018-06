Swinging London bewierookt

Het epicentrum van de culturele aardschok die de wereld in de sixties voor altijd zou veranderen, bevond zich in Londen. Michael Caine maakte zelf deel uit van het groepje voortrekkers dat zich manifesteerde in muziek, mode, fotografie en film. In de documentaire My generation van regisseur David Batty werpt de inmiddels 85-jarige acteur zich op als onze gids tijdens een uitstapje naar deze kleurrijke tijd. Zíjn tijd.

Hink-stap-sprong neemt Caine ons mee door Swinging London, waarbij persoonlijke anekdotes, archiefbeelden, oude interviews. filmscènes en de muziek van The Beatles en The Stones de sfeer bepalen. Zelf blikt de acteur daarbij geregeld in de lens van de camera.

De gesprekken die hij voert met sleutelfiguren uit die periode, vinden opmerkelijk genoeg buiten beeld plaats. Terwijl we Paul McCartney anno nu horen vertellen over zijn ervaringen, zien we hem uitsluitend als broekie. Datzelfde gebeurt bijvoorbeeld ook bij zangeres Marianne Faithfull – destijds de vriendin van Mick Jagger – en met mode-ontwerpster en minirok-pionier Mary Quant, topmodel Twiggy en actrice Joanna Lumley.

Met hun hang naar vrijheid-blijheid op het gebied van seks, drugs en rock-‘n-roll, doorbraken de jonge aanvoerders van deze culturele revolutie ook de ongeschreven regels van de Britse klassenmaatschappij. Caine’s anekdote over zijn eerste grote filmrol – als legerofficier in Zulu (1964) – is op dat punt illustratief. Een Engelse regisseur zou hem daarvoor – als Cockney uit de arbeidersklasse - nooit hebben gevraagd, stelt hij

My generation schetst geen compleet of objectief beeld van de swinging sixties en biedt evenmin diepgravende analyses. De kracht van deze documentaire schuilt juist in persoonlijke, door melancholie gekleurde herinneringen aan een tijd die van hoop vervuld leek.

M.W.