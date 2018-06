Lezersaanbieding: wervelend Cuba

Ontdek de nieuwe vergezichten en de unieke, verrassende schoonheid van het eiland achter de zwierige, Spaans-koloniale architectuur, de socialistische muurschilderingen, de bekende rumbars en de swingende salsa. Van het revolutiemuseum tot de hippe La Fabrica del Arte, van het Che Guevara-mausoleum tot de historische Habana Golf Club, van een rondleiding in de hacienda van een 19e-eeuwse Cubaanse diplomaat in een natuurreservaat met grootste orchideeën ter wereld tot een bezoek aan een Cubaanse school.

Deze reis voor de lezers van de Telegraaf laat naast het Cuba van Castro en Hemingway een land zien dat de 21e eeuw betreedt met ruige schoonheid en grote diversiteit.

Programma

Dag 1, Amsterdam – Havana

In de ochtend vertrek per KLM-vlucht van Amsterdam naar Havana. Aankomst in Cuba in de loop van de middag. De hoofdstad Havana is gesticht in 1514 door Diego Velazquez de Cuellar en groeide uit tot een belangrijke havenstad in de Nieuwe Wereld. Havana werd in de loop der eeuwen meermaals geplunderd, platgebrand en weer opgebouwd tot de stad die het vandaag is. Per bus naar het hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding. Overnachting in Havana.

Dag 2, Havana

’s Ochtends de eerste stadsverkenning. De combinatie van vergane glorie en indrukwekkende restauratie van het oude historische centrum, op de Unesco-Werelderfgoedlijst, contrasteert met de nieuwe artistieke ambiance van de wijk Vedado en de weelderige oceaanpromenade El Malecon. Bezoek aan het rum- en tabaksmuseum alvorens lunch in Bodeguita del Medio, favoriet bij onder meer Ernest Hemingway, de dichter Pablo Neruda, Nat King Cole en Salvador Allende. Na de lunch een oldtimer-tour.

’s Avonds diner in Paladar Miglis, eigendom van de Zweedse filmdirecteurr en muziekproducer Michel Miglis, gevolgd door een wandeling onder zin leiding met toelichting op het alledaagse leven in de wijk. Overnachting in Havana.

Dag 3, Havana

Vandaag staat in het teken van de Cubaanse kunst. Allereerst bezoek aan het Museo de Belles Artes Moderna met een indrukwekkende collectie Cubaanse schilderkunst. Kunst in Cuba is echter niet alleen te vinden in musea en galeries, maar ook gewoon op straat. De ontdekkingstocht leidt bijvoorbeeld naar de Callejon de Hamel, een kleurrijke steeg met levendige kunst op de muren en creatieve objecten vervaardigd van alledaagse voorwerpen. Later inde middag bezoek aan Fabrica del Arte, het nieuwe artistieke hot spot van Havana met hippe galeries, gehuisvest in een voormalige fabriek. Het diner is deze avond in Palador San Cristobal. Overnachting in Havana.

Dag 4, Santa Clara

Na het ontbijt vertrek naar Santa Clara voor een bezoek aan het mausoleum van Ché Guevara, die hier is bijgezet na zijn executie in Bolivia.

In Santa Clara vocht el Che met zijn guerrillastrijders de beslissende strijd uit tegen de troepenmacht van Fulgencio Batista. Bezoek aan het monument van de beroemde tren blindado (de gepantserde trein). Diner en overnachting in Santa Clara.

Dag 5, Trinidad – Valle de los Ingenios - Trinidad

Vertrek naar Trinidad, een van de best bewaarde oude steden van Cuba vol koloniale architectuur. Onderweg brengen we een bezoek aan Sancti Spiritus waar te voet de straten van het centrum met haar prachtig geornamenteerde 17e en 18e eeuwse herenhuizen worden verkend. Tijdens de rit naar Trinidad tevens bezoek aan het Manaca Iznaga landgoed in de Valle de los Ingenios. De bijbehorende plantage dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. De oprichter, Pedro Iznaga vergaarde zijn rijkdom met slavenhandel. ’s Avonds diner in Paladad Sol y Son. Overnachting in Trinidad.

Dag 6, Trinidad

Vandaag een uitgebreid bezoek aan Trinidad. De provinciestad, iets ten noorden van de baai van Ancon aan de Cubaanse zuidkust, heeft de authenticiteit van de Spaanse 16e eeuw bewaard. Het pittoreske centrum met de Sint Franciscus, de Plaza Mayor, het Palacio Cantero en het Palacio Brunet zijn de hoogtepunten, naast de tientallen originele huizen met typische smeedijzeren raampartijen. Tijdens de wandeling bezoek aan de kathedraal en het Museo Romántico. Diner bij Paladar Museo 1514. Overnachting in Trinidad.

Dag 7 Trinidad – Cienfuegos - Viñales

Na aankomst in Cienfuegos een stadswandeling. Cienfuegos, stad met Franse flair, is gesticht door immigranten uit Bordeaux en Louisiana in de 18e eeuw. Tijdens de stadsverkenning bezoek aan de kathedraal en het Teatro Tomas Terry, waar in roemrijker tijden grootheden als Enrico Caruso en Sarah Bernhardt optraden. Overnachting in Viñales.

Dag 8 Viñales

Deze ochtend bezoek aan de Viñales-vallei, nationaal monument en Unesco-Werelderfgoed. De vallei is een van de merkwaardigste landschappen van Cuba. Tussen rechtstaande, steile, ronde kalksteenheuvels (Mogotes) wordt in de donkerrode, zeer vruchtbare grond de beste tabak ter wereld geteeld. Na een aangename wandeling door dit bijzondere landschap bezoek aan de ecologische boerderij El Paraíso voor aanschouwing van het cultivatieproces van dichtbij ’s Avonds diner in restaurant Olivio, overnachting in Viñales.

Dag 9 Viñales – Soroa – Havana

Van Viñales retour naar Havana. Onderweg bezoek aan Soroa, een dorp op 250 meter hoogte in het tropische woud. Het dorp is vernoemd naar de Baskische broers Lorenzo en Antonio Soroa Muñagorri, die hier koffie plantten. Tegenwoordig is het bekend om natuurschoon, zoals de waterval Salton en de grootste orchideeëntuin van de wereld, tevens nationaal erfgoed.

In de middag bezoek aan Hacienda Cortina, voor de revolutie een van de grootste landerijen van Pinar del Rio. Het (deels) gerestaureerde landgoed met tuinen in verschillende stijlen, waaronder een beeldentuin in Franse stijl en Japanse en Chinese tuinen met pagodes, versmelten met het ca. 25.000 hectare grote natuurpark La Guïra. Na aankomst in Havana afscheidsdiner bij paladar Concordia. Overnachting in Havana.

Dag 10 & 11 Havana – Amsterdam

Na het ontbijt vertrek naar de luchthaven van Havana voor de terugvlucht naar Amsterdam.

De volgende ochtend aankomst te Schiphol.

Volgorde- en onderdelen van het dagprogramma zijn onder voorbehoud.

Reisdatum

4 -14 okt 2018

Reissom

vanaf €3175,- P.P.

Inclusief

• KLM-vlucht Amsterdam – Havana

• verblijf in drie- en viersterrenhotels

• verzorging o.b.v. logies & ontbijt

• vervoer en bezoeken conform programma

• entrees monumenten

• lokale Engelssprekende gidsen

• Nederlandssprekende reisleiding

Eenpersoonskamertoeslag: €425,-

Exclusief

• overige maaltijden

• persoonlijke uitgaven en fooien

• reis- en/of annuleringsverzekering

• Calamiteitenfonds €2,50 per boeking

• admin. kosten €25,- per boeking

Reserveren

Voor informatie en om te boeken belt u 020-4204482 of u mailt telegraaf@marcopoloreizen.nl