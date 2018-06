Dit moet je doen in Knokke!

SHOPPEN

Luxe winkelen

In Knokke laten ze hem flink rollen en dat zie je terug in het straatbeeld. Vooral de Lippenslaan en de Kustlaan zijn een feest voor wie van winkelen houdt. Naast de bekende flagshipstores vind je winkels van Belgische ontwerpers zoals Nathalie Vleeschouwer.

Driehoeksplein 8

Pralinepracht

In België eet je chocolade, in Knokke eet je pralines van Chocolatier M. De meervoudig onderscheiden chocolatier David Maenhout maakt pralines met uiteenlopende ingrediënten als kruidnagel, tonka, sake en tijm.

Sylvain Dupuisstraat 38

Bijzonder

Couleur Locale (2) is alleen al reden om naar Knokke af te reizen. De handgemaakte interieurspullen komen veelal uit Afrika en hebben vaak een mooi verhaal. Van handdoeken en lampjes tot bijzondere objecten, manden en bestek.

Lippenslaan 275

DOEN

Autowalhalla

Knokke is het walhalla voor de autoliefhebber (5), je komt hier nauwelijks een doorsnee bolide tegen. Zoek een bankje aan een willekeurige rotonde en geniet van de meest exclusieve Maserati’s, Porsches, Bentley’s en andere kostbare auto’s die aan je voorbijtrekken.

Joie de vivre

Knokke kent talloze strandtenten waar het draait om joie de vivre. Zo komen de dames graag bij Brunello’s vanwege de knappe verschijning van Brunello. Bij Monroe Beach gaan de magnums af en aan en waan je je aan de Côte d’Azur. Voor het familiegevoel is strandtent Kriss nog altijd de uitgelezen plek.

Toeren

Pijn in de voeten van het flaneren? Huur een golfkar bij Park & Drive (3) en ontdek de villawijken van het Zoute achter de Zeedijk, zoals de Belgen de boulevard noemen. Ook de allerkleinsten kunnen zich in stijl voortbewegen: bij het strand zijn mini-Mercedessen, -Audi’s en -Porsches te verkrijgen.

Dumortierlaan 108

De pas erin

Knokke kent vijf strandgebieden. In het Zoute, in het oosten, draait alles om (sterren)restaurants, galerieën en chique winkels. Duinbergen is ideaal voor gezinnen, op het Albertstrand vind je de beachclubs terwijl Heist het eenvoudige kustplaatsje is gebleven. Vergeet natuurgebied het Zwin niet! Wij maakten een wandeling van 11 km uit het Belgische kustgidsje van Time to momo.

GENIETEN

Eerlijk delen

Dat Dokkoon Kaueak van Boo Raan Aziatische chef van het jaar is geworden, is niet verrassend. Het Thaise eten is heerlijk, het concept is ’food sharing’. Maar de grootste verrassing is het pand: in een rustig en saai straatje stap je een bruisende tent binnen met vooral veel bamboe en beton.

Edward Verheyestraat 17

Lunch en curiosa

In dit leuke pandje blijf je je ogen uitkijken. Behalve dat je bij Le Muzeé de l’Amuzette (1) heerlijk luncht, is alles te koop; van het bestek tot de woonaccessoires om je heen. Struin door het verbouwde huis, op de bovenste etage vind je curiosa zoals een collectie vintage Swatch-horloges. Daarna kun je in de binnentuin zelf je salade samenstellen en genieten van heerlijke citroentaart.

Albertlaan 25

Befaamd

De garnalenkroketten zijn goddelijk en zo groot dat ze afdoende zijn voor de lunch. Maar dat zou zonde zijn, want bij de befaamde Brasserie Rubens staan te veel Belgische gerechten op de kaart die het proberen waard zijn.

Zeedijk-Albertstrand 589

Kunst uit de oven

Zoals de naam al doet vermoeden, is Atelier Lucas niet zomaar een bakker. Vooral in de weekeinden kan de wachtrij tot ver in de straat lopen, zo geliefd zijn de taarten en het brood van deze ’broodjuwelier’.

Koninginnenlaan 9

SLAPEN

Origineel

De Belgische interieurarchitect Bea Mombaers is eigenaresse van de bijzondere winkel Bea Items (Kustlaan 289) én van de bed & breakfast Bea B&B (4). Dit onderkomen is al net zo smaakvol en origineel ingericht als de winkel. Je voelt je er meteen thuis.

Konijnendreef 6

bea-bb.com

Hartje centrum

Een centraler ligging kun je je nauwelijks wensen. Hotel Lugano biedt mooie kamers en laat het restaurant van het hotel, La Terrasse du Zoute, nu ook net de place to be zijn voor een drankje of hapje. Het ontbijt is bovendien zeer uitgebreid.

Villapad 14

hotellugano.be

Zo kom je er

Knokke bereik je met de auto, het bevindt zich op zo’n 220 km van Utrecht, een rit van iets meer dan 2,5 uur. Ook leuk is om de kusttram te pakken die van De Panne naar Knokke rijdt. Er zijn in Knokke drie ondergrondse parkeergarages. Bekijk de locaties op centrumparkeren.nl/knokke.

