Vieze geurtjes in huis? Zo krijg je ze weg

Kattenbak: strooi wat baking soda (zuiveringszout) over het kattengrit. Dit poeder neutraliseert de geur en wordt gebruikt als rijsmiddel bij het koken; onschadelijk voor de kat.

Braaksel: schraap vaste bestanddelen weg met een lepel en dep het vocht op met keukenpapier. Besprenkel de vlek royaal met een sopje van Biotex inweekmiddel, dek af met een vuilniszak en leg er iets zwaars op. Na 48 uur kunt u de zak weghalen en met water nabehandelen totdat het niet meer schuimt.

Zweetschoenen: Vroeger had je daar maar mee te leven, tegenwoordig zijn er sprays (onder meer van Sportfresh of Shoefresh) die de bacteriën aanpakken die de geur veroorzaken.

Vuilnis: Maak vooral met warm weer de vuilnisbak schoon met heet water en schoonmaaksoda. Soda desinfecteert én neutraliseert geuren.

Putlucht: Het afvoerputje in de badkamer is voorzien van een stankafsluiter waar altijd een beetje water in blijft staan. Als het water toch verdampt, komt de rioollucht vrij. Giet weer wat water in het putje en de geur verdwijnt.