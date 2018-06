Zo ruikt hooi

’Zehn Semmelen, bitte”, zei mijn vader voor. Dan gaf hij mijn broer en mij geld en mochten we onderaan het Beierse dorp bij de kiosk verse broodjes kopen. Duitse broodjes die je nu overal kunt kopen maar die toen voor Hollandse jongens het hoogtepunt van de vakantie waren. Dat rare geld in je knuisten en als mijn broer dan zehn onthield, dan deed ik Semmelen. Bitte wisten we sowieso wel, want we waren goed opgevoed.