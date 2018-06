Recept: kreeft zoals het hoort

Kreeft kook je in een Court-bouillon die bestaat uit 3 ½ liter gezouten water. Verder 3 dl droge witte wijn, 1 eetlepel witte wijnazijn, 2 uien, 1 prei, 2 laurierbladeren, 10 zwarte peperkorrels en wat venkelzaad. Wat blaadjes verse salie zijn een heerlijke toevoeging, maar geen must.

Koken van kreeft doe je met een flinke hittebron. Zodat bij het toevoegen van de koude kreeft de temperatuur niet of nauwelijks terugloopt. De duur is een beetje afhankelijk van het gewicht van de kreeft maar doe het zeker niet te lang. Te lang gekookte kreeft wordt taai. Vier tot maximaal zes minuten is een mooie indicatie voor een Canadese kreeft van 500gr .De Europese of Oosterschelde kreeft moet echter wat langer: 10 tot 12 minuten.

Na het koken:

Kreeft kan je natuurlijk warm of lauw warm serveren afhankelijk van de bereiding. Een methode om de kreeft smakelijk te krijgen is hem laten afkoelen in zijn eigen kookvocht. Je kan er ook voor kiezen om de gekookte kreeft later weer te verwarmen op de grill of koud verder te bereiden. Laat hem dan snel terug koelen in ijswater zodat hij niet te ver kan doorgaren.