Recept van de dag: kip uit de hemel

Het leuke aan koken is dat je de mensen aan je tafel echt in vervoering kan brengen. Dat sommige smaken rechtstreeks uit de hemel lijken te komen. Een van die geweldige combinaties is druiven en kip. En wijn, natuurlijk! Heel leuk, net na mijn reis langs de Bodensee kreeg ik per toeval Koch, Duitse keuken anno nu van Liesbeth en Marijne Thomas op mijn bureau. Toeval? Toeval bestaat niet. Wij zijn gewoon stom dat we niet meer uit de Duiste keuken koken. Hoewel? Is dit Duits?