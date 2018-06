Het leven als wedstrijd

Ⓒ ANDREAS TERLAAK

Zelfs voor de weinig benijdenswaardige hoofdprijs De Loden Loekie (gekoppeld aan de meest irritante tv-reclame) geven ze vol gas. Het leven is kort en je moet er alles uithalen, is hun motto. Als zakenman, als coureur, als uitvinder, als rallyrijder, als tv-analist, als hoeder van ’De slechtste chauffeur van Nederland’. Tim en Tom Coronel doen het in de geest van moeder Rita zaliger. Altijd als onwrikbaar duo.