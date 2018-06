Nog zeven dagen scherp

Deze week ben ik in Ommen bij mijn moeder. Ik ga dit weekend langs bij mijn broer, daar zijn allerlei sporttoernooien van zijn kinderen en daar moet tante Kakie, zoals ze me noemen, ook naar toe. Maandag meld ik me weer in Cardiff. Kyle en de familie komen pas weer in Den Haag want voor deze korte etappes op en neer naar Australië is te ver. Dit is een mooie tussenoplossing.

Tactiek

Dat we de vorige etappe vanuit Newport niet wonnen, heeft te maken met een tactische misrekening. We hadden de keuze: of gijpen naar het noorden of mee varen met het front naar het zuiden. Er was ook nog een optie om vooral op de warme golfstroom mee te varen. Van tevoren hebben we het goed overlegd. Toen de beslissing viel, vroeg in de ochtend na de eerste nacht, ik weet nog precies wanneer het was, lagen we vooraan. We moesten een keuze maken en zien wie zou volgen. We waren de snelste boot, lagen mooi voor de vloot aan lij, een ideale positie. Wij zijn toen gegijpt. Maar we hadden beter net als Brunel en Akzo met het front mee kunnen varen. Mapfre ging een uur later met ons mee, dat was een gelukje.

Bloedstollend

Wij namen de kortste route, de zogenaamde ‘great circle route’, maar om daar te komen moesten we door een gebied met weinig wind. Wij wilden niet die afweging maken om 200 mijl verder te varen. Die eerste 24 uur waren bloedstollend spannend. We hoorden op een bepaald moment dat Brunel 24 uur voor ons zou binnenkomen, maar dat draaide gelukkig bij. Het was wel billenknijpen. Als je eenmaal de keus maakt, kun je niet meer terug. Van onze ‘noordelijke’ groep zijn we als eerste geëindigd. Van de groep die de andere keuze maakte hebben we Vestas en Scallywag nog weten in te halen. Dus hebben we niet slecht gevaren. Op het einde werd het zelfs nog heel spannend, wij kwamen vanuit het noorden het Bristol Channel binnen en de koplopers uit het zuiden. Als we iets minder stroming hadden gehad, waren we nog dichterbij Brunel en Akzo gefinisht.

Constant

Met de derde plek in de vorige etappe werden we koploper in het klassement. Zo maken we de race wel spannend. We hebben nog geen etappeoverwinning gehaald, daar hebben we nog twee etappes de kans voor. Als we de trofee voor de eindzege pakken, laten we zien hoe constant we hebben gevaren. Elk team dat een etappe wint krijgt namelijk een bonuspunt. Als we zonder bonuspunten de race kunnen winnen, zou dat heel knap zijn. Het is lang geleden dat de laatste etappes beslissend waren voor de top 3. Voor de race en voor Den Haag is het geweldig.

Eigen plan

In de laatste twee etappes moeten we gewoon voor Mapfre blijven. Met Brunel hebben we een kleine buffer van drie punten. Maar we moeten ons eigen plan trekken en niet op de andere boten gaan varen. Voor de winst maken alleen wij, Mapfre en Brunel nog kans. We gaan nu voor onze beste etappe ooit. Dat is onze insteek. Stu is er deze etappe niet bij, die vaart nog wel de laatste etappe. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door een van onze weermannen. Dat moet onze troef voor de boat to boat strategie worden. Maar dat ligt nog niet vast. Marie is kapot en wordt vervangen door Justine Mettraux. Dat is prima, zij is leuk en het is fijn dat we niet weer iemand anders hoeven te kiezen.

Op scherp

In de havenrace van 8 juni zullen we voorzichtig zijn en zorgen dat we geen brokken maken. De start van etappe 10 is op 10 juni en die wil je niet in gevaar brengen. Als de race uiteindelijk beslist wordt in de laatste in-port race in den Haag zou dat voor Den Haag fantastisch zijn. Voor ons wat minder, maar je gaat er elke havenrace weer voor. Charles zegt: “elke etappe komt het op de laatste 10 mijl aan. Dan vaar je eigenlijk boot tegen boot. Dat kun je prima oefenen in de havenrace.” Ook mentaal kun je de in-port race goed gebruiken. Daarbij zijn we veel te fanatiek om voor spek en bonen het water op te gaan. Zelfs de ‘practice race’ die we altijd op de woensdag varen, willen we winnen. We willen altijd laten zien dat we op scherp staan. Na de havenrace moeten we nog zeven dagen onze scherpte volhouden. Eerst naar Gotenburg, dan naar Scheveningen. Het wordt spannend, maar dat gaat lukken.