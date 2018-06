Poetstips: van vetvlek tot vitrage

Huishoudexpert Zamarra Kok: „Smeer de vlek met wat afwasmiddel in en was de blouse daarna op maximale temperatuur die op het waslabel staat aangegeven. Bij voorkeur met een vloeibaar wasmiddel, dat is beter in vetverwijdering dan poeder.”

Kreukels

Cobie Oudshoorn: „Ik heb heel dunne vitrage, voile. Via de woninginrichter heb ik het advies gekregen om deze te wassen op een wolwasprogramma, koud of op 30 graden, niet centrifugeren, liefst niet strijken maar vochtig ophangen, haakjes samenbinden met een panty, eventueel wat wasverzachter toevoegen. Ik heb de vitrage ook opgevouwen en in een waszak gedaan maar de vouwen blijven erin, dus wéér strijken. Misschien heb jij de (was)oplossing zonder te strijken?”

Zamarra: „Kreukels zijn grotendeels te voorkomen door de trommel van de wasmachine maximaal tot een derde te vullen. Ik week vitrage bij voorkeur in een ligbad of teil met een paar scheppen zuurstofbleekmiddel (Oxi action) of HG wasmiddel voor witte vitrage. Goed uitspoelen met schoon water en niet wringen, maar in een handdoek rollen om het vocht eruit te drukken. Nat ophangen. Overigens zakken kreukels er na een paar weken vanzelf uit.”

