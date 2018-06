Oorverdovende stilte

’Is het wat?” Terwijl ik voor de pont sta te wachten, bekijkt een man geïnteresseerd mijn elektrische scooter. Hij overweegt er zelf een aan te schaffen omdat hij met zijn eigen brandstofexemplaar de stad niet meer in mag. De (aankomende) nieuwe milieuwetgeving in grote steden maakt de elektrische scooter voor een grote groep mensen ineens interessant.

Een weloverwogen antwoord kan ik nog niet geven omdat ik pas net mijn eerste kilometers op deze N1s – de grootste van de drie modellen van elektrische scooterfabrikant NIU – erop heb zitten. De man en ik zijn het er in elk geval over eens dat het ding er qua looks mag wezen. Vooral de stijlvolle koplamp valt op.

Wat ook opvalt, is hoe stil hij is. Aan of uit, je hoort geen verschil. Maar geluid of niet, zo gauw je gas geeft, is de N1s weg. Hij trekt lekker snel op, om vervolgens wel te blijven steken op zijn maximum, een krappe 30 kilometer per uur. Vooral op langere stukken is dat saai. De prijs van rijden zonder helm, zullen we maar zeggen. Ondertussen is het onderweg oorverdovend stil. Zelfs mijn fiets maakt meer geluid!

Dat fijne voordeel is tegelijkertijd een groot nadeel; medeweggebruikers horen je niet aankomen en gaan dus ook niet voor je aan de kant. De claxon zou uitkomst moeten bieden, maar die is zo hard dat ik hem na de eerste keer niet meer durf te gebruiken. Uit angst voor nog meer boze blikken of erger: verongelukte fietsers omdat zij zo hard schrikken. Dus zit er niets anders op dan wachten totdat ik er netjes langs kan. Een simpel fietsbelletje zou uitkomst kunnen bieden.

De fabrikant claimt dat de N1s met een volle accu zo’n 80 kilometer kan rijden. In de stad redden we die actieradius niet, maar op lange stukken komen we aardig in de buurt.

Leuke extra is de bijbehorende app waarop je precies ziet wat de stand van de accu is en hoe ver je nog kunt rijden. Ook grappig: de app geeft een (bijna) live registratie van je route. Dus heeft iemand anders ’m mee, dan zie je precies waar hij uithangt. Toch handig als iemand ’m ongevraagd meeneemt. Of, zoals in mijn geval, om te weten wanneer je de tafel moet dekken als je lief eten is gaan halen.

In ’t kort

Plus

•volledig stil

•fraai uiterlijk

•gekoppelde app met handige functies

Min

•harde claxon

•app werkt niet optimaal

•laag bij de grond

•prijzig

Waardering

★★★+

Prijs

€2999