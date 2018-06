Recept van de dag: risotto met mosselen

En vijf jaar na verschijning volgt nu ook nog een 5e druk van dit meesterwerk. Bestellen via florineboucher.nl. Dan belde ook Bart van Olphen van Fishtales. Dat er al van die lekkere hangmossels zijn. En dan is één en één is méér.

Nodig voor een gezellige tafel:

•1 ½ kg verse mosselen, gekookt en leeggehaald, kookvocht bewaren

•½ l visbouillon

•2 grote tenen knoflook, in de lengte gehalveerd

•6 eetl gladde peterselie, middelfijn gesneden

•olijf extra vergine

•320 gr Arboriorijst

•4 ansjovisfilets, op olie, zeer fijngesneden

•1 dl droge witte wijn

•zwarte peper

Bereiding:

Kook de mosselen in een klein beetje water op, tot ze opengaan. Zeef het kookvocht door een doek. Vul aan met water tot een liter en doe er dan nog de visbouillon bij zodat je anderhalve liter bouillon krijgt. Breng aan de kook.

Hak knoflook en peterselie fijn. Verwarm 1 eetlepel olie en roer er de rijst door. Rooster de rijst warm en blus af met de wijn. Voeg met een grote soeplepel de bouillon toe en kook de risotto beetgaar. Smoor de knoflook met de ansjovis tot de ansjovis uiteenvalt. Voeg de mosselen toe en nog ½ dl van de bouillon. Nog wat extra peterselie erdoor en ieder geval veel peper. Heerlijk zo koken.

Schenk er een Hippie Fish van Two Chefs Brewing bij.