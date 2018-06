Dit zijn de lekkerste strandsnacks

Cambodja - Inktvis op een stokje

In Cambodja houden ze ook van vis op het strand, maar eten ze toch net iets anders dan wij. De inktvisjes die ze daar op een stokje eten zijn vers gegrild en worden vaak samen met grote garnalen verkocht.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Portugal - Bolas de Berlim

Zoete broodjes gevuld met vanillevla. Verkopers slepen de lekkernijen in gekoelde bakken om hun nek heen en weer over het strand. De gesuikerde puddingbroodjes gaan er al generaties lang als pap in bij de Portugezen en zijn niet meer weg te denken bij een dagje strand.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Image Source Ltd RF

Brazilië - Queijo coalho

Queijo coalho is een lichte kaas gemaakt in het noordoosten van Brazilië. Op het strand lopen verkopers met een draagbaar grillsetje waar ze de queijo coalho ter plekke bereiden. Ze worden op een stokje aangereikt, zodat je ze als een ijsje kan opeten.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

New England (Verenigde Staten) - Lobster Roll

De Amerikanen in de staat New England eten hun kreeft het liefst op een hotdogbroodje. De sappige stukjes kreeft overgoten met boter of mayonaise zijn er zo populair onder de Amerikanen dat McDonald’s zelfs een eigen McLobster Roll heeft. Het broodje wordt standaard geserveerd met patat of chips en is onmisbaar tijdens een dagje strand.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Tetra Images

Engeland - Fish & Chips

Van alle lekkernijen die wereldwijd op het strand worden gegeten, lijken die van de Britten misschien nog wel het meest op die van de Nederlanders. Voorheen geserveerd in een krant, maar om hygiënische redenen nu gewoon een plastic bakje: een grote bak patat met daarop een stuk gefrituurde vis. Voor nog geen pond extra krijg je er mushy peas (een puree van erwten) bij.

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH