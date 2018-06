’Game drive in Krugerpark aanrader’

Trekken door Afrika en Azië

Wie: Sjanna Westerhof (24) en Casper van den Eijnde (26)

Naar: Afrika en Azië

Accommodatie: hostels/hotels

Tijd: 4 maanden

Reden: wereldreis

’Twee jaar geleden was ik vijf maanden in Kaapstad voor mijn studie. Ik wilde eigenlijk meteen na mijn studie gaan reizen, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen even te wachten. Ik heb anderhalf jaar bij de gemeente gewerkt en daarmee relevante werkervaring opgedaan. Dat maakte het nu iets makkelijker om mijn baan op te zeggen; daarna vind ik vast wel weer iets. Casper heeft hetzelfde gedaan. Ook de huur van ons huis hebben we opgezegd.

We zouden alleen langsgaan bij een vriendin die in Johannesburg studeert, maar ineens bedachten we ons dat we een aantal maanden weg konden gaan. De afgelopen anderhalf jaar hebben we gespaard en nu gaan we vier maanden naar onder meer Namibië, Kaapstad, India, Sri Lanka, Indonesië en Singapore. We willen in elk geval naar de Fish River Canyon in Namibië, naar de Taj Mahal in India en we willen daar ook een Bollywood-film in de bioscoop zien. Naar Sri Lanka gaan we voor de mooie natuur.

Niet alles ligt vast; we zien wel wat mensen ons onderweg aanraden. Vanuit Singapore vliegen we terug. Die vlucht is al geboekt, maar ik sluit niet uit dat we maar heel kort in Nederland blijven en weer verder gaan reizen. Die vrijheid lijkt ons heerlijk!”

Op avontuur in Zuid-Afrika

Wie: Dick (49), Leontine (46), Cees (70) en Tine (69)

Terug uit: Johannesburg, Zuid-Afrika

Accommodatie: eigen huis

Tijd: 1,5 week

Reden: vakantie

Dick: „We hebben een vakantiewoning in Zuid-Afrika en zijn daar nu met mijn schoonouders geweest. We gaan twee of drie keer per jaar. Soms twee weken, soms wat korter of langer. We hebben het huis nu een jaar. We zochten een vakantiewoning en kwamen in Zuid-Afrika terecht. Daar is het aanbod goed en we zijn daar vroeger op vakantie geweest, dus we kenden de omgeving. Een mooi gebied. Met een rechtstreekse vlucht vanaf Schiphol zit je er zo.

We zijn een aantal keren gaan kijken om te bepalen waar we wilden kopen. Uiteraard spreken de natuur en het safarigebied ons erg aan. We wonen aan de rand van het Krugerpark in Hoedspruit, dus we zitten goed. Ik denk dat veel mensen graag een safari willen maken. Een game drive is echt een aanrader. Die mensen die je dan rondrijden, weten de allerbeste plekjes te vinden en kunnen veel over de dieren en de natuur vertellen. Zuid-Afrika is sowieso een fijn vakantieland. De mensen zijn vriendelijk. Over veiligheid hoor je veel, maar het wordt in onze ogen weleens wat overdreven.

We zijn zeker niet van plan om uitsluitend nog naar Zuid-Afrika te gaan. We verhuren ons huis, dus dan kunnen we ook eens een ander land bezoeken.”