Recept van de dag: auberginesoep

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Mevrouw Wilbrink nam een bos Chinese look mee. Dat is een felle soort bieslook. We hadden er zoveel van dat we het niet op kregen. Dus in wat neutrale olijfolie samen met een rode peper even heel warm laten worden en in een fles laten rusten. Een paar druppels van die olie zijn genoeg voor een complete ontploffing in ieder gerecht. Daar moest ik aan denken bij deze simpele auberginesoep.