Filipijnen met jonge kinderen

Bohol was hun favoriet vanwege de Chocolate Hills. Dit eiland bestaat uit een groen heuvellandschap waarvan de toppen bruin kleuren. Volgens Laura hebben die nog het meest weg van chocoladepuddingen. Ook de Furby-achtige spookdiertjes in het reservaat in Corella waren een bezoek waard.

Het kleine maar fijne eilandje Siquijor was bij het gezin geliefd vanwege haar mooie witte stranden, blauwe zee en felgroene palmbomen. Laura en familie verkenden dit paradijselijk oord op een tricycle. Ten slotte bezochten ze Palawan. In een kano vaarden ze door ’s werelds langste ondergrondse rivier en de Bacuit Bay-archipel. ,,Kinderen en water zijn een onafscheidelijk duo”, meent Laura. Laat het vakantieleven in de Filipijnen nou net draaien om zee en strand.