Naarstig op Zoek naar zinvol leven

Serraille schetst het portret van Paula Simonian, een impulsieve en chaotische dertiger die door haar oudere minnaar de deur is gewezen. Uit wraak steelt ze zijn kat, waarna Paula door Parijs begint te zwerven en iedereen tegen zich in het harnas jaagt. Haar wanhopige moeder, een oud schoolvriendinnetje, de danseres die haar als oppas inhuurt, niemand lijkt vat te kunnen krijgen op de onverantwoordelijke en egoïstische doler.

Een identiteitscrisis ligt op de loer en het is Laetitia Dosch die zich op furieuze wijze door deze worsteling heenslaat. De talentvolle actrice fascineert als kinderlijke, jonge vrouw die platzak en dakloos is en moet wennen aan haar nieuwe bestaan. Tegelijk wekt het onuitstaanbare verwende nest ook ergernis en zou je haar het liefst een flinke schop onder d’r kont willen geven: EN NOU NORMAAL DOEN EN WAT VAN JE LEVEN MAKEN! Dat je uiteindelijk toch hoopt dat Paula goed terecht komt, is een compliment voor de prima regie van Serraille en het intense spel van Dosch.