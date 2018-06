Slotjespolitie

Maar wie zou de afzender wel zijn? Welk duo heeft uitgerekend ons hekje, ons huis, uitgekozen om hun liefde te bezegelen? En welk ritueel is daaraan voorafgegaan?

De waarheid is waarschijnlijk minder spannend dan-ie lijkt. Je gaat een weekendje weg. Pakt je tandenborstel in, neemt een paar schone onderbroeken én je ingegraveerde hangslotje mee.

Je weet dat je in Parijs kansloos bent; daar hebben ze de afbrokkelende Pont des Arts en de Pont de l’Archevêché immers al van 65 ton ijzer ontdaan en de hele boel achter doorschijnende platen geplaatst. Je maakt geen vrienden als je je aan een andere brug waagt.

In Rome waar de slotjesrage is begonnen, riskeer je – evenals in New York – een boete omdat ze vinden dat de bruggen er rommelig en lelijk van worden. Dus neem je je slotje mee naar Amsterdam, waar ambtenaren vooral druk zijn met vergaderen over de vraag hoe met de slotjesterreur om te gaan. Moeten er nu speciale palen voor de slotjes komen of verzoekborden om de bruggen met rust te laten omdat ze anders door het gewicht van de slotjes uit balans raken? En wel of niet slijpen? En hoelang moet zo’n kapot slotje dan worden bewaard zodat de rechtmatige eigenaar een eerlijke kans krijgt om het op te halen? En wie moet slijpen, bevoegde ambtenaren of burgers die zich toch al hebben opgeworpen?

Dat laatste is inmiddels besloten. Waardoor je als verliefd duo voor een dilemma komt te staan, want voor je het weet maakt een fanatieke vrijwilliger met haakse slijper een abrupt einde aan alle romantiek en sta je in de rij bij het gemeenteloket.

Natuurlijk, je kunt naar een andere stad uitwijken. Zo wordt de Melkwegbrug in Purmerend inmiddels door liefdesterroristen belaagd en in Zoetermeer hebben ze vast ook geschikte bruggen. Maar als we het nu over romantiek hebben...

Of je kiest dus voor het ijzeren hekje van een Amsterdams slaapkamerraam. Dan maar geen brug. En water waarin je met enige symboliek het sleuteltje kunt gooien. Maar wel buurtbewoners die erom kunnen lachen en het slotje met man en macht zullen bewaken.

