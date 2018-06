Help, onze hond heeft artrose

Piet Hellemans: „Wat sneu om te horen! Artrose is pijnlijk en kan niet met een operatie worden opgelost. Sommige vormen van heupdysplasie trouwens wel.

Als dit het voornaamste probleem is, adviseer ik om met een dierenarts-orthopeed de situatie en mogelijkheden te bespreken. Er zijn een paar dingen die je tegen artrose kan doen. Het belangrijkste is dat er geen overgewicht is; hoe meer gewicht de gewrichten dragen, des te harder ze slijten en pijnlijker ze zijn.

Met pijnstillers/ontstekingsremmers zal de artrose minder pijn doen en het ontstekingsdeel wat worden geremd. Voedsel met veel meervoudig onverzadigde vetzuren, bijvoorbeeld op basis van vis en supplementen als glucosamine en chondroïtine zullen de slijtage van gewrichten eveneens afremmen. Met koud en nat weer zijn artroseklachten altijd heviger, dus een droge, warme en zachte ligplek is erg fijn.”

