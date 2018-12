Lezersaanbieding: dwars door de Waterleidingduinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen, tussen Zandvoort en Noordwijk, wordt al sinds 1853 een groot deel van het drinkwater van Amsterdam gezuiverd. Het gebied is exclusief toegankelijk voor wandelaars.

Volg één van de twee vaste wandelroutes of ga lekker rondstruinen door het uitgestrekte gebied, waar u ook buiten de gebaande paden mag komen. Grote kans dat u tussen de bossen een damhert tegen komt.

Hotel Duin en Kruidberg

Verscholen tussen duinen en waterpartijen vindt u het landgoed Duin en Kruidberg. In de

17 de eeuw een toevluchtsoord voor rijke kooplieden uit Amsterdam, die de drukte van de stad en geuren van de grachten ontvluchtten. Ook vandaag de dag is het hier goed toeven voor diegene die op zoek is naar rust en uitgestrekte natuur. Het hotel is sfeervol ingericht met statige kroonluchters, staande klokken en houten trappen. Vergeet niet af en toe naar boven te spieken, zelfs de plafonds zijn hier bijzonder!

In het hotel vindt u naast het, met een Michelinster bekroonde, restaurant de Vrienden van Jacob ook de sfeervolle

brasserie DenK. Hier kiest u ervoor om u te laten verrassen door de chef met een Menu van de Markt, of kiest u natuurlijk zelf voor seizoensgebonden en lokale producten in klassieke brasseriegerechten. Vanuit de open keuken ziet u hoe de chefs de heerlijkste gerechten voor u bereiden. Dat wordt een heerlijke avond.

Pijs 2-daags arrangement

Vanaf € 95,- p.p.

VRIJ arrangement inclusief

• Overnachting incl. ontbijt

• 3-gangendiner in brasserie DenK of 4-gangendiner in Michelinsterrestaurant Vrienden van Jacob (tegen een meerprijs)

• Welkomstdrankje

• Fiets- en wandelroutes door Nationaal Park Zuid Kennemerland

Informatie en boeken

Kijk op kras.nl/LR83372 (3-gangendiner brasserie DenK) of kras.nl/LR83371 (4-gangen Michelinsterrestaurant)

Aanbieding geldig bij boekingen voor 30 augustus 2018 en bij vertrek voor 23 december 2018.