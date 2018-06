Welke praktische gezinsauto koop je voor €15.000?

OCCASIONSELECTIE

Citroën DS5 (2011-heden)

De vormgeving van deze grote vijfdeurs hatchback is bijzonder: hoe langer je kijkt, des te meer je ziet. Dat geldt ook voor het interieur. Verwonder je over de schakelaars in het dak en het vierdelige (!) glazen dak. De vering is on-Frans stug. Er staan best veel DS5-en te koop, vaak dieselhybrides die een tijdje fiscaal interessant waren. Bij een autobedrijf in Amsterdam ontdekken we een benzineversie (2012, 148.000 km) voor € 13.900.

Kia Optima (2012-2015)

De Optima is een mooi gelijnde auto die het midden houdt tussen een hatchback en een sedan. Hij heeft best een fraai interieur en opvallend goede voorstoelen. Kwalitatief zijn Kia’s ijzersterk. Het tweedehands aanbod is echter bescheiden. Een zoekopdracht via gaspedaal.nl levert een zilvergrijze Hybrid uit december 2013 op, met 133.000 km ervaring. Hij staat voor € 12.900 te koop bij een vakgarage in Groot-Ammers.

Lancia Delta (2008-2015)

Helaas is deze generatie Delta een van de laatste Lancia’s. Deze Delta is vooral achterin opvallend ruim en qua vormgeving nog steeds flink onderscheidend. Hij rijdt best comfortabel en blijkt kwalitatief erg goed. Met ons budget zitten we aan de top van het aanbod. Maar van zo’n bijzondere auto kun je dan de allermooiste kopen. Zoals de diepzwarte (2011, 80.000 km) 1.8 ’Gold’ met automaat bij een autobedrijf in Voorschoten voor € 14.700.

Oordeel van de Wegenwacht

Citroën DS5

Elektronica laat de DS5 weleens in de steek. Een losse moer tussen zekeringkast en startmotor zorgt voor startproblemen. De Wegenwacht draait de boel vast. Een niet herkende sleutel valt ook snel te corrigeren. Een kapotte temperatuursensor geeft het idee van een heet gelopen motor, terwijl er niets aan de hand is zolang de sensor wordt vervangen.

Kia Optima

De Optima toont zich zeer betrouwbaar. De Wegenwacht hoort weleens dat het fabrieksnavigatiesysteem de weg kwijt is: onhandig, maar de auto komt er niet door tot stilstand.

Lancia Delta

De Delta is veel beter dan vaak wordt gedacht. Na lang stilstaan kan de startmotor sneller draaien dan normaal, zonder dat de motor aanslaat. Niets aan de hand: de motor moet eerst oliedruk opbouwen. Te lang wachten met olie verversen leidt uit zelfbescherming tot vermogensverlies.

Ons advies

De Kia is de voorzichtige keuze, de DS5 vooral apart. Misschien biedt de Lancia wel het beste van twee werelden: onderscheidend vormgegeven én kwalitatief erg goed.

Kijk op www.anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests