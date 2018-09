Unieke kans: ontmoet Jaap van Zweden in New York

Jaap van Zweden is met ingang van het seizoen 2018-2019 chef-dirigent van de New York Philharmonic, één van de Big Five-orkesten in Amerika. U kunt hem in zijn nieuwe functie aan het werk zien tijdens de zogenoemde inauguratieconcerten, met op het programma een van de meest sensationele werken ooit gecomponeerd: Le sacre du printemps van Stravinsky. Bovendien vertolkt Daniil Trifonov, een van de grootste sensaties onder de concertpianisten, Beethovens Keizersconcert. Na afloop volgt een ontmoeting met Van Zweden.

Tevens is het mogelijk een voorstelling bij te wonen in het beroemde operatheater De Met. In Verdi’s Aida schittert operaster Anna Netrebko in de hoofdrol. Ook is er de optie om op Broadway de musical The Phantom of the Opera te zien. Overdag maakt u excursies naar onder meer Ellis Island, het 9/11 Monument en het Metropolitan Museum of Art.

Inclusief

Concert New York Philharmonic op 25 september in de David Geffen Hall (19:30 uur) onder leiding van Jaap van Zweden en met Daniil Trifonov aan de vleugel. Na afloop ontmoet u de Nederlandse maestro!

Kies uit twee optionele voorstellingen

• De musical Phantom of the Opera op 24 september in het Majestic Theatre (20:00 uur) Prijs: € 130 incl. transfers v.v.

• De opera Aida (Verdi) in de Metropolitan Opera (19:30 uur) op 26 september. Prijs: €200 incl. transfers v.v.

Reissom op basis van een gedeelde 2-persoonskamer

Toeslag voor alleengebruik €498. Calamiteitenfonds €2,50 en reserveringskosten €25 per factuur.

Reisdatum en reissom

23 t/m 28 september 2018

€3395 p.p. (obv 2 pers.)

Inbegrepen

• Meet & Greet met Jaap van Zweden

• Uitstekende zitplaats bij concert

• 4 overnachtingen in 4-sterrenhotel nabij Times Square

• Glaasje wijn en kopje koffie tijdens diners/lunches buiten de deur

• Boeiende muziekinleidingen door uw reisleider

• KLM-vlucht

• Transfers per touringcar

• 1x lunch, 2x diner

• 4 boeiende excursies

Niet inbegrepen

• Optionele voorstellingen

• Visumkosten

• Persoonlijke uitgaven en fooien

• Niet genoemde maaltijden en drankjes

