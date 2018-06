Veel ruimte, lage prijs

De naam iSloep is een knipoog naar het Apple tijdperk, waarin grote groepen moderne consumenten de ultieme gebruiksvriendelijkheid en strak design omarmen. Wat dat betreft heeft iSloep goed gescoord met een boot die niet echt modern gelijnd is. Het model is afgeleid van een reddingsloep, is ruim en heeft een diepe zeeg. Het diepste punt ligt in het midden, daar zijn de rugleuningen ook het laagst. De sloep heeft een dikke kabelaring. Opvallend is dat er weinig bergruimte onder de banken is, alleen naast de instap. Wel is er een handige plooi in de kussens gemaakt, zodat het onderliggende luik makkelijk te openen is.

De gelcoat lijkt aan de dunne kant, maar het polyester laminaat is dik uitgevoerd. Dat blijkt ook uit het gewicht van 1350 kilo. Desondanks voelt de sloep een beetje tuitelig bij de instap, maar dat is weg zodra je gaat varen. Jammer is dat er weinig plek voor de fenders is. Je kunt ze in het luik achterop bergen of in de kuip leggen, maar dat is op zo’n ruime sloep eigenlijk zonde. Achterin is voor de stuurman een groot rvs-stuur, dat stuurt mooi en licht. De afwerking van de sloep is redelijk, maar dat het dikke teakhout en het solide rvs werk zijn uitstekend uitgevoerd.

Voorin is een soort half bedje gemaakt met een prachtige opbergruimte eronder, helaas zonder gasveer. De kap is laag, mooi in lijn met de boot, maar aan de lage kant om er onder te zitten. Rondom zijn banken, die zeker plek voor 12 man bieden. In het midden zijn de rugleuningen te laag, voorin en achterin is dat goed. Opvallend zijn de zes rvs-beugels. Logisch op een plek zoals bij de bestuurdersplaats, maar helemaal voorin en helemaal achterin zijn ze lastig bij het vastmaken van de landvasten. Achterop is een luik met de stuurcilinder en het elektrische systeem en dat ziet er goed uit. Ook de zwemtrap en de zwemvesten worden hierin ondergebracht. Een ankerkluis ontbreekt. Positief is de prijs, die voor een aardig complete sloep begint bij €29.990.

De Yanmar 27 pk met homokineet is netjes geïnstalleerd. Om deze te bekijken, moet de motorkist geopend worden en dat is zonder hulp van gasveren best zwaar. Een positief aspect van de 735 is het vaargedrag. Stationair varen we 6 km/u. De sloep met aangehangen roer stuurt scherp en opvallend goed achteruit. De draaicirkel is kort, over beide zijden minder dan twee scheepslengtes. Het geluidsniveau is netjes. Op topsnelheid, een indrukwekkende 19 km/u bij 3200 toeren, vaart de sloep niet helemaal droog. Met name in het midden waar het vrijboord laag is, komen spetters de boot binnen. Dat neemt niet weg dat de iSloep prettig en gemakkelijk vaart. Daarbij is de iSloep 735 C enorm ruim. Dat maakt het een ideale sloep voor de verhuur zoals bij Dijkzicht BV in Loosdrecht.

Cijfer 6,9

Constructie ***

Comfort & Ruimte ***

Afwerking **

Ergonomie **

Vaareigenschappen ****

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 7,35 m.

Breedte: 2,35 m.

Diepgang: 0,45 m.

Waterverplaatsing: 1.350 kg

Motorisering: vanaf 27 pk Yanmar diesel

Prijs vanaf: € 29.990

Meer info: www.dijzichtbv.nl (huur)