Innovatief

Elk jaar buigen we ons met zo’n tien collega-watersportjournalisten over de vraag welke boten moeten tot Hiswa Motor- en Zeilboot van het Jaar worden gekroond. In deze discussies vragen we ons telkens af wat de beste criteria zijn om deze prestigieuze prijs toe te kennen. Een vergelijking met die voor de Auto’s van het Jaar is snel gemaakt. Daar maken alleen producten voor de gewone man kans.