Henry Schut: van iel naar spierbundel

Over hoe hij zijn gestroomlijnde lichaam bereikte met een drukke carrière en een jong gezin schreef hij het boek Topfit. Schut begon met fanatiek(er) sporten nadat hij ontdekte dat hij niet meer ongestraft zakken Apekoppen en diepvriespizza’s na zijn late avonddiensten naar binnen kon schuiven. Echt serieus ging de knop om toen hij met Maxim Hartman de challenge aanging wie binnen een half jaar de cover van sportglossy Men’s Health zou sieren. Schut won.

Of zijn vernieuwde look ook uitwerking heeft op zijn presentatie laat hij in het midden. „Misschien is dat ook veranderd omdat ik meer ervaren ben. Ik kom in elk geval steeds meer waar ik wil zijn en je ziet steeds meer wie ik ben.” Af en toe heeft hij moeite met de ’stempels’ die op presentatoren worden gedrukt, vertelt hij in het interview. „Soms klopt het ook. Zo zal ik nooit ontkennen dat ik een Pietje Precies ben. Maar kleurloos? Nee, al snap ik wel dat mensen dat kunnen vinden. Ik heb zelf ook zo mijn mening over mensen die ik op tv zie.”

Lees het hele interview in VRIJ of via deze link (premium).

O, en voordat hij aan zijn challenge begon, zag Henry er zo uit.