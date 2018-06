Recept van de dag: gebakken haring

De haring is historisch, cultureel en culinair met ons land verbonden. En heerlijk. Dit weekend nog even de oude haring opmaken. Volgende week gaan we los op de nieuwe haring en dit hele seizoen extra aandacht voor de nieuwe haringtest, voor de beste haringverkopers en alle andere haringfeesten.

Nederland eet haring in stukjes of aan de staart, maar het kan ook zo. Een Schots recept.

Nodig voor 2 personen:

•4 haring filets

•4 eetl havermout

•1 eetl Colmans Mustard

•boter en peper

Bereiding:

Haal de haring als filets bij de haringkar, of viswinkel. Kom op zeg, haring haal je vers en niet uit plastic. Strooi de havermout (ja, wat je normaal voor je ontbijt gebruikt) maar dan wel naturel, op een bord, doe er wat peper bij. Smeer de haring in met mosterd, natuurlijk die vreselijk lekkere hete Colmans mustard, en haal de filet dan door de havermout. De boter is al bruin, bak de filets aan beide kant tot de buitenkant net krokant is. Serveer met een aardappelsalade.

En wat drink je daarbij: een Samuel Smith Taddy Porter. Wow, dat is machtige combinatie.

Trouwens, vertel mij eens welke borrel bij de Hollandse Nieuwe Haring hoort? Daar kom ik volgende week namelijk op terug.