Strand Vlieland duurder dan LA

Reisorganisatie TravelBird deed onderzoek naar de duurste plekken voor een dag aan zee. En wat blijkt? Voor zonnebrandcrème, water, bier, een ijsje, lunch en faciliteiten ter plaatse (bijvoorbeeld het huren van een ligbed), betaalt een strandganger op Vlieland maar liefst 53,26 euro. En hoewel het verschil met twee cent minimaal is, is een zonaanbidder in Venice Beach (Los Angeles) goedkoper uit.

Een dagje strand in het populaire Scheveningen kost opmerkelijk genoeg minder met iets meer dan 45 euro. IJmuiden mag zichzelf de goedkoopste badplaats noemen. Daar betaalt een strandganger 34,78 euro.

Wereldniveau

Hoewel Vlieland in ons land de kroon spant, is het eilandje op wereldniveau lang niet de duurste plek aan zee. Op de jaarlijkse ranglijst van de ’s werelds 327 duurste badplaatsen, staat Vlieland op plek 31. De duurste van de 327 onderzochte badplaatsen is Anse Vata in Nieuw Caledonië, waar bezoekers na afloop het schrikbarende bedrag van 78,57 euro lichter zullen zijn.

Wie echt goedkoop naar het strand wil, moet naar Azië. Op het strand van Hoi An in Vietnam kost een dagje niksen in de zon slechts 13,44 euro.