Haring inleggen

Waar je trouwens aan kunt zien of een haring oud of nieuw is, aan de kleur. Oud is wel een beetje een vreemde uitdrukking voor een product dat bij min 20° C ingevroren heeft gelegen. Nog een beetje frisrood is nieuwe, bij de oudere haring is die kleur bijna weg. In de rode wijn verdwijnt de kleur overigens helemaal. En dan nog eens wat, haring koop je bij de stal of bij de viswinkel! Duidelijk!? Mooi.

Ik gebruik geen rode wijn maar sherry. Een lichte, een fino. Leg de ui op een schaaltje en leg daarop de haring. Flink zwarte peper erover, de jeneverbessen kneuzen en erop leggen, de groene (uit zout water) pepers erbij. Je mag ook jalapeñopepers nemen. Gewoon er opleggen. Een paar kruimeltjes suiker erover. Schenk er dan de sherry bij tot de vis net onderstaat. En nu de onmogelijke opgave, sluit af, dek af en zet een dag in de koelkast. Serveer dan in stukken met crème fraîche en nieuwe aardappeltjes.

Wat drink jij bij de nieuwe haring? Wil ik graag weten, stuur je de naam van je favoriete haringdrankje vandaag nog? Met uitleg!?

f.wilbrink@telegraaf.nl

Nodig voor vier personen:

4 stevige haringen

4 dl sherry, fino

2 theel jeneverbessen

2 theel groene peperkorrels (flesje)

¼ thee suiker