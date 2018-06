Het gezicht van Utøya

1 / 2 1 / 2 Regisseur Erik Poppe. Ⓒ Foto EPA

De dader wordt doodgezwegen in Utøya 22. Juli, een verfilming van het bloedbad dat rechts-extremist Anders Breivik bijna zeven jaar geleden aanrichtte op dit Noorse eilandje. Hij blijft een schim, zijn naam wordt niet genoemd. Want in deze film - vanaf donderdag ook in ons land te zien - draait alles om de slachtoffers.