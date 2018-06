Onvoorbereid naar Nepal

Wie: Paulien van Diepen (22)

Naar: Nepal

Accommodatie: hotels/berghutten

Tijd: 12 dagen

Reden: werk

’Ik vlieg op Kathmandu en ga na twee dagen door naar Pokhara. Daar ga ik een trekking filmen voor de reisorganisatie waarvoor ik werk. Eerst zou ik een culturele tour gaan doen. Pas een week van tevoren hoorde ik dat het lokale agentschap een trekking voor me had geregeld. Dat was wel even schrikken. Sommige collega’s zeiden: ’Ik zou het afraden’, maar er waren ook mensen die vinden dat ik het écht moet doen.

Ik heb er dus een beetje gemengde gevoelens over: ik heb heel veel zin, maar vind het ook spannend. Ik sport geregeld, maar hier ben ik natuurlijk niet voor getraind. Ik heb bergschoenen gekocht en ze ingelopen; dat was mijn voorbereiding. Meer tijd had ik niet. Ik ben heel benieuwd hoe ik het zo hoog in de bergen ga ervaren. We gaan een aantal dagen lopen in het gebergte rond de Himalaya. Gemiddeld zes uur per dag en overnachten in berghutten. Er is best veel vraag naar zulke reizen, gaaf om mee te maken!

Na de trekking verblijf ik nog een aantal dagen in Kathmandu en wil ik nog wat van de stad zien. Privé doe ik ook veel verschillende dingen op reisgebied, van twee weken Kroatië tot reizen door Indonesië. Ik ga meestal niet alleen op het strand liggen. Ik hou van avontuurlijke vakanties, al vind ik stedentrips ook leuk.”

Op rondreis door Albanië

Wie: Harold Smits (50)

Terug uit: Albanië

Accommodatie: hotels/guesthouse

Tijd: 2 weken

Reden: rondreis

’Van Albanië wist ik niks, daarom wilde ik er juist naartoe. Wel ben ik eerder in de regio geweest, in Montenegro en Macedonië. Ik reis vaker met een Rusland- en Centraal Azië-specialist. Zo was ik in Oezbekistan, Bulgarije en Rusland. Ook heb ik in Polen gewoond. Interessant hoe landen met een voormalig communistisch regime in ontwikkeling zijn.

Ik had geen verwachtingen van Albanië, maar ik vind het heel gevarieerd. We zijn in het noorden geweest, waar het in de bergen heel woest en ongerept is. We hebben een vaartocht op een stuwmeer gemaakt. Heel indrukwekkend.

In het midden van het land hebben we kleine dorpjes bezocht waar de huisjes tegen de berg aan zijn gebouwd en kleine kronkelende straatjes naar een grote burcht leiden. De laatste week verbleven we meer aan het strand. Dat kustgedeelte is qua toerisme het meest ontwikkeld: boulevards met grote hotels.

De hoofdstad Tirana hebben we ook bezocht. Leuk om de mengelmoes aan invloeden te zien: Turks, Italiaans, Grieks. Dat zie je terug in de cultuur en architectuur, maar ook in het eten. Voor mij was het puur ontspanning dat alles was georganiseerd; ik hoefde niks te regelen of uit te zoeken. Puur consumeren, samen met drie reisvrienden.”