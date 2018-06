NK scootmobiel terug op Zandvoort

Initiatiefnemer Gouden Dagen vindt het weer hoog tijd voor het kampioenschap, omdat steeds meer ouderen thuis zitten in plaats van in een zorginstelling en daardoor dreigen te vereenzamen. Met de scootmobiel kunnen ze er op uit. Omdat dit op een veilige manier moet gebeuren is ook Veilig Verkeer Nederland bij de actie betrokken.

In 2004 en 2005 werd het NK scootmobiel ook al gehouden. Toen gebeurde dat omdat subsidies voor het vervoermiddel dreigden weg te vallen.

Volgens Gouden Dagen, dat een betere leefsituatie voor kwetsbare ouderen wil, voelt inmiddels meer dan de helft van de 75-plussers in ons land zich eenzaam. Dat komt neer op zo'n 650.000 mensen.

Aan de komende editie doen twaalf teams van zes ouderen mee. Ze komen uit verschillende regio's en hebben namen als Gazz Erop, Kranig in Zeist en Niet Verstappen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft het startschot.