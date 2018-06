Ons land telt zo’n 2000 ouderen die 100 jaar of ouder zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat dat aantal in 2031 naar 4000 zal stijgen. VRIJ ging op bezoek bij vijf senioren, geboren in 1917 en 1918. Hoewel de ouderdom komt met gebreken, staan zij nog volop in het leven.