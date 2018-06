100-jarigen volop in ’t leven

Nog lang op mondharmonica

Jo Tonkes, geboren op 13 april 1918 in Muntendam.

Haar honderdste verjaardag was één groot feest. Dertig vrienden en familieleden die speciaal voor haar naar Noordbroek kwamen. „Alle stoelen waren bezet en iedereen was in feeststemming”, zegt ze tevreden. Jo Tonkes trakteerde haar bezoek op een muzikale verrassing: zij speelde op haar mondharmonica. „Dat doe ik al van kinds af aan en dat zal ik nog lange tijd blijven doen”, klinkt het resoluut.

Mevrouw Tonkes komt uit een gezin van zes kinderen. „Altijd gezellig thuis”, herinnert zij zich. „Mijn broers en zussen zeiden altijd dat ik verwend was omdat ik de jongste ben. Maar dat was niet zo, hoor!” Haar broers en zussen zijn inmiddels overleden. Ook haar echtgenoot Loef met wie ze zestig jaar getrouwd was, is er niet meer. Zij mist hem nog elke dag, maar gelukkig is er nog genoeg moois in haar leven.

Ze is groot fan van Sven Kramer die ze in Thialf live heeft bewonderd. Van punniken en tv-kijken kan mevrouw elke dag genieten. „Maar dan niet van die oppervlakkige liefdesfilms. Bah! Ik hou van reisprogramma’s en sinds kort kijk ik ook graag naar darts.”

Mevrouw Tonkes staat er weleens bij stil dat ze 100 jaar is. Daar is ze best trots op. „Vooral omdat ik zo fit ben. Ik heb wel wat kleinigheden: mijn ogen en oren zijn achteruitgegaan, maar verder heb ik niets te klagen!”

Bier en pannenkoek

Gerard Weenink, geboren op 15 mei 1918 in Lievelde.

„Gezond en kloek door bier en pannenkoek. Maar uiteraard met mate”, luidt Gerard Weeninks levensmotto. Vraag de Achterhoeker naar zijn geheim en hij antwoordt nuchter: „Verstandig leven, hard werken, maar ook genoeg rusten.”

De heer Weenink woont nog thuis in Lievelde, het dorp waar hij is geboren en getogen. Hij is in zijn 100-jarige leven slechts twee keer verhuisd: beide keren trok hij naar een andere boerderij aan dezelfde weg.

Met zijn vrouw Marietje nam Weenink in de jaren 60 de boerderij van zijn vader Bernard over om er een herberg en openluchtmuseum te beginnen dat een blik gunt in het boerenleven in de Achterhoek in vervlogen tijden. Ze worden nu gerund door zoon Ben, maar de heer Weenink is nog altijd zeer begaan met het bedrijf.

Hij moest vorig jaar afscheid nemen van zijn Marietje die op 87-jarige leeftijd overleed. Ze waren 57 jaar getrouwd. Met haar dood heeft hij het moeilijk gehad. „Best lastig dat vrienden en familie me ontvallen”, zegt hij. „Maar ik heb gelukkig vier kinderen en elf kleinkinderen. Bovendien ben ik nog heel gezond!”

