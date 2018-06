Hoe kom ik van die mieren af?

Mieren

R. Bonke: „Ik ben op zoek naar een middel tegen mieren. Ik heb last van zowel rode als zwarte in de moestuin.”

Zamarra: „Om de mieren te weren, kunt u een koperdraad om de tuin heen spannen: dit zorgt voor een grens waar de mieren absoluut niet overheen willen lopen. Mieren hebben ook een hekel aan de geur van bieslook, goudsbloemen, afrikaantjes, lavendel, salie, rozemarijn, bieslook, majoraan, maggikruid, basilicum, munt en boerenwormkruid. Een wat dieronvriendelijk middel is een mengsel van gist met stroop of jam en een beetje water. Mieren zijn gek op zoetigheid en eten de gist in dit mengsel ook op. De gist zet uit, de mierenmaagjes ontploffen en het beestje gaat dood. Bakpoeder heeft hetzelfde effect. Haal zoveel mogelijk oud hout weg, daar bouwen mieren graag nesten in.”

Kringen

Ina Olivier: „Sinds vier jaar kook ik op een inductiekookplaat van Atag. Ondanks dagelijkse schoonmaak met warm water en zachte zeep krijg ik op de meest gebruikte pitten vlekken en doffe ringen die zich niet meer laten verwijderen. Hoe krijg ik de kookplaat weer mooi en glanzend?”

Zamarra: „Probeer eens Mr. Muscle Cerafix.”

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl